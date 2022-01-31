У роботі YouTube стався збій: на що скаржаться користувачі

У роботі відеохостингу YouTube стався збій пізно увечері 30 січня – про перебої повідомляли мешканці трьох країн, включаючи Україну, повідомляє Сьогодні.

Судячи з карти збоїв, найбільше обслуговування барахлив у Києві, соціальній та великих містах Росії – зокрема, Москві та Санкт-Петербурзі.

Крім Росії та України, скарги користувачів на YouTube надходили також із Литви, повідомив Downdetector.

Також, судячи з графіку збоїв у роботі сервісу, вони тривали приблизно з 12-30 за Києвом і до півночі. Пізніше робота сайту налагодилася, і тепер відео підвантажуються нормально.

26% користувачів нарікали на неполадки із переглядом відео, 42% – на проблеми у роботі майданчика загалом. Ще 32% користувачів зіштовхнулися із проблемами у роботі додатків.

Два тижні тому користувачі вже скаржилися на перебої у роботі сервісу: зокрема, на те, що відео підвантажувалося лише п'ять секунд, а потім зависало, а також на пропажу коментарів.