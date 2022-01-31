Росія не зупиниться на Україні у разі вторгнення – Маркарова

Посол України у Сполучених Штатах Америки Оксана Маркарова висловила переконання, що глава Росії Володимир Путін "не зупиниться лише на Україні". У такому разі в безпеці не перебуватиме жодна держава, повідомляє Обозреватель.

Про це вона заявила в інтерв’ю CBS News. Дії Кремля вона оцінила як атаку на демократію. Водночас вона вказала на відсутність напруженості між Вашингтоном і Києвом.

За її словами, Путін "хоче Україну чи тільки її". Причина, вважає Маркарова, полягає в тому, що український народ обрав для своєї країни демократичний шлях, має європейські та євроатлантичні прагнення.

"Адже ми не хочемо бути частиною Радянського Союзу, Російської імперії чи Російської Федерації. Ми суверенні й боремося за свою незалежність. І якщо на Україну й надалі нападатиме Росія, то, звичайно, на Україні вона не зупиниться" , – зазначила дипломатка.

Дії Росії вона назвала наступом на демократію, від якого ніхто не застрахований, бо "ніхто не буде у безпеці, якщо на Україну нападуть" .

На думку Маркарової, допомога Україні має бути інтересом для Європи й усього демократичного світу. Адже вона, переконана посол, принесе користь їм і покаже, що "міжнародне верховенство права все ще працює".

У цьому ж інтерв’ю Маркарова заявила, що у відносинах між США та Україно "немає тертя". Вона наголосила, що США залишаються для нашої держави стратегічним "другом номер один".