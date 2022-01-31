Нафта подорожчала

Ціни на нафту піднімаються в понеділок вранці й знаходяться поблизу максимумів за сім років, досягнутих за підсумками останніх торгів минулого тижня, повідомляє Интерфакс.

Вартість березневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures о 7:25 у понеділок становить $91,02 за барель, що на $0,99 (1,1%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у п'ятницю ці контракти подорожчали на $0,69 - до $90,03 за барель, під час торгів ціна піднімалася до позначки $91,7 за барель уперше з жовтня 2014 року.

Термін березневих ф'ючерсів на Brent спливає у понеділок. Вартість ф'ючерсів, що активно торгуються, на квітень піднімається на $0,89 (1,01%), до $89,41 за барель.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) становить до цього часу $87,78 за барель, що на $0,96 (1,11%) вище за підсумкове значення сесії в п'ятницю. Напередодні вартість цих контрактів зросла на $0,21 до $86,82 за барель.

Обидві марки нафти подорожчали за підсумками шостого тижня поспіль. З початку січня їхня вартість піднялася приблизно на 16%, при цьому темпи зростання можуть стати максимальними з лютого 2021 року.

"Занепокоєння через проблеми з постачанням нафти в поєднанні з геополітичними ризиками, що зберігаються, забезпечили ринку сильний початок тижня", - зазначив аналітик Fujitomi Securities Co Ltd. Тошитака Тазава.

Тим часом увага ринку переключається на засідання міністрів країн ОПЕК+. Учасники ринку чекають, що на засіданні, яке заплановане на 2 лютого, буде ухвалено рішення продовжувати дотримуватися плану з нарощування нафтовидобутку на 400 тис. б/д щомісяця у березні.