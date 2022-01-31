Що очікується на валютному ринку у понеділок

Сьогодні – останній робочий день січня. Більшість учасників торгів уже провела заплановані операції: експортери продали валюту, імпортери – купили її та сплатили контракти. Отже, їхня активність буде нижчою, ніж учора.

У районі обіду банки почнуть вирівнювати свої валютні позиції, купуючи та продаючи валюту, тому багато операцій буде починаючи з 12:00. Оскільки багато хто з них у січні брали участь у спекулятивних операціях, їм доведеться добре постаратися, щоб встигнути виконати нормативи НБУ. Тому в першій половині торгової сесії очікується знижена активність, а починаючи з 12:00 можливі різкі коливання котирувань. Національний банк сьогодні буде напоготові і за перших натяків на прискорення падіння долара вийде з інтервенцією на купівлю валюти. Якщо котирування опустяться нижче за 28,60 гривень, можлива також активізація тих покупців, які минулої п'ятниці вирішили почекати.

Відкриття торгів понеділка очікується на рівні 28,65/28,75 – ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Курс готівкового долара минулої п'ятниці знизився на 25 копійок: вранці оптові обмінні пункти столиці продавали готівкового «американця» по 28,95 гривень, а вже після обіду – по 28,70 гривень. По 28,70-28,72 гривень долар у Києві продавали і у вихідні. Сьогодні вранці долар почнуть продавати 28,67-28,70 гривень. Далі готівковий ринок уважно спостерігатиме за тим, що відбувається на міжбанку і точно копіювати всі його рухи. Якщо тренд на зміцнення гривні збережеться, ми побачимо продовження зниження цінника на готівковий долар. У разі появи будь-якого негативу долар знову відновить зростання. Сьогодні можливі різні сценарії розвитку подій.

Євро на ринку FOREX минулої п'ятниці опустився до позначки 1,1120 долара, встановивши новий річний мінімум до долара США, але до кінця дня частково скоректувався нагору. Вранці понеділка бачимо продовження корекції: до моменту написання статті євро піднявся до 1,1164 долара. Ціна готівкового євро минулої п'ятниці мінялася дуже динамічно: вранці її продавали по 32,40-32,45 гривень, до обіду - по 32,15-32,18 гривень, а надвечір - по 32,22-32,25 гривень. За такою ж ціною його продавали і у вихідні. Сьогодні вранці його почнуть продавати по 32,20-32,25 гривні, але протягом дня ціна може зрости ще на кілька копійок, тому тим, хто вирішить придбати євро саме сьогодні, краще не затягувати.

Російський рубль у п'ятницю зміцнився до 77,40 за долар, але не зміг утримати досягнуте і надвечір того ж дня опустився до 78,30 за долар. Вранці понеділка зміцнення рубля продовжилося: дається взнаки зниження геополітичної напруженості після заяв російських чиновників. Станом на 8 ранку рубль торгується у діапазоні 77,50-77,70 за долар. Готівковий рубль у столиці весь минулий тиждень продавали по 3,65-3,69 гривні за 10 рублів. З великою ймовірністю сьогодні його ціна залишиться на тому ж рівні.