Таліби в Афганістані вбили більше сотні чиновників і військових - ООН

Організація Об'єднаних Націй заявляє про отримання "надійних тверджень" щодо того, що понад 100 членів поваленого афганського уряду, сил безпеки й тих, хто працював з міжнародними військами, були вбиті відтоді, як 15 серпня таліби захопили владу в Афганістані, повідомляє УНІАН.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив у звіті, що "понад дві третини" смертей, як стверджується, стали результатом позасудових страт, скоєних талібами, попри оголошення "загальних амністій" для тих, хто пов'язаний з колишнім урядом і Силами коаліції на чолі зі США.

Політична місія ООН в Афганістані також отримала "правдиві твердження про позасудові вбивства щонайменше 50 осіб, підозрюваних у зв'язках з ІДІЛ" - екстремістським угрупуванням "Ісламська держава", що діє в Афганістані.

Місія отримала надійні твердження про "насильницькі зникнення та інші порушення, які зачіпають право на життя і фізичну недоторканність" колишніх членів уряду і коаліції.

За словами Гутерреша, правозахисники та працівники ЗМІ також продовжують "піддаватися нападам, залякуванню, переслідуванням, довільним арештам, жорстокому поводженню і вбивствам". Вісім громадських активістів були вбиті, зокрема, троє талібами та троє екстремістами "Ісламської держави", а 10 зазнали тимчасових арештів, побиттів і загроз з боку талібів. Двоє журналістів були вбиті - один із них бойовиками ІДІЛ - і двоє поранені невідомими озброєними людьми.

Генсек повідомив, що місія ООН задокументувала 44 випадки тимчасових арештів, побиттів і залякувань, 42 з них - з боку талібів.

Як повідомлялось, таліби захопили більшу частину Афганістану, коли США і НАТО перебували на завершальній стадії виведення військ після 20 років перебування у країні. Бойовики увійшли в Кабул 15 серпня без будь-якого опору з боку афганської армії або президента Ашрафа Гані, який втік.

Спочатку таліби обіцяли загальну амністію тим, хто був пов'язаний з колишнім урядом і міжнародними силами, а також терпимість та інклюзивність щодо жінок і етнічних меншин. Однак вони відновили обмеження щодо жінок і призначили повністю чоловічий уряд, що викликало тривогу в міжнародної спільноти.

За словами глави ООН, сьогодні Афганістан стикається з численними кризами: проблеми в гуманітарній сфері, масовий економічний спад, проблеми банківської та фінансової систем, найсильніша за 27 років посуха і нездатність талібів сформувати інклюзивний уряд, відновити права дівчат на освіту, жінок на роботу.