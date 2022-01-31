У Єгипті знайшли гробницю з десятками мумій

У єгипетському місті Асуан археологи виявили сімейну усипальницю, в якій було 30 мумій. Про це, посилаючись на портал "Live Science", повідомляє Лента.Ру.

Знахідку було здійснено командою на чолі з професором єгиптології Міланського університету, доктором Патрицією Біасентіні. Гробниця була прихована у будівлі, внутрішні частини якої було обпалено.

Усі мумії в усипальниці були різного віку. Зокрема, фахівці виявили мумії літніх людей, які страждають від артриту, кількох дітей та новонародженого. На думку дослідників, вона належала одній сім'ї, яка ховала у ній тіла покійних рідних у період із першого століття до нашої ери до другого чи третього століття нашої ери.