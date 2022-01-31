Обов'язкова вакцинація: набув чинності новий наказ МОЗ

В Україні набуває чинності наказ МОЗ щодо обов'язкової вакцинації від коронавірусу. Медики, комунальники та місцеві урядовці мали щепитись до 31 січня, пише Анастасія Рокитна, РБК-Україна.

Працівникам органів місцевого самоврядування, державних і комунальних закладів охорони здоров’я та різних комунальних установ та організацій потрібна хоча б одна доза щеплення від коронавірусу.

Якщо щеплення не буде, то працівників відсторонятимуть від роботи без збереження заробітної плати.

Кого не стосується ця вимога

Ця вимога не стосується людей, які мають абсолютні протипоказання до щеплень від коронавірусної хвороби та медичний висновок на підтвердження цього.

Для кого вже є обов’язковим щеплення: