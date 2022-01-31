Карло Анчелотті не може тренувати, доки не здасть іспит

Смішна ситуація склалася навколо наставника мадридського Реала Карло Анчелотті. Італієць за свою кар'єру виграв 21 трофей, але в УЄФА сумніваються у його кваліфікації, повідомляє Сьогодні.

Справа в тому, що термін дії тренерської ліцензії Анчелотті завершився 31 грудня 2021 року.

Тому в УЄФА вимагають від Анчелотті підтвердити знання на іспиті. Після цього тренеру продовжать його ліцензію, і він зможе повернутись до керівництва командою.

Поки що Анчелотті не може перебувати на тренерській лавці "Реала".

Отак виходить, що тренер, який завоював за свою кар'єру 21 трофей, у тому числі тричі перемагав у Лізі чемпіонів, має доводити, що він гідний тренувати.