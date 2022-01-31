Супутник SpaceX Starlink, що згорає в атмосфері, помітили очевидці

Цими вихідними жителі бразильських штатів Мараньян та Токантінс помітили в нічному небі дивне світіння. На думку експертів, його джерелом стало космічне сміття, яке згоріло в атмосферіі, найімовірніше, інтернет-супутник SpaceX Starlink, виведений на орбіту в 2020 році, повідомляє 3Dnews.

Очевидці кажуть, що вони побачили в нічному небі об'єкт, що повільно падає, і залишав за собою голубуватий слід. Падіння тривало близько 20 секунд, після чого світіння зникло. На користь того, що це було космічне сміття, каже тривалість падіння об'єкта. Якби йшлося про падіння метеора або катастрофу літака, як побоювалися деякі з очевидців, об'єкт падав би значно швидше.

«Це було дуже яскраво, це була велика куля та кілька маленьких разом, і вони рухалися повільно. З мого ракурсу здавалося, що він падає на землю, це було неймовірно», — наводить джерело слова одного з очевидців, який також додав, що спостерігав оранжеве та жовте світіння під час падіння об'єкта.

Хоча фахівці припускають, що у небі над Бразилією згорів супутник Starlink, офіційного підтвердження цього не було. Раніше цього місяця SpaceX здійснила черговий пуск ракети-носія Falcon 9 з партією супутників Starlink, внаслідок чого чисельність орбітального угруповання компанії перевищила позначку 2000 апаратів.