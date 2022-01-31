Вчені назвали спосіб отримати "суперімунітет" до коронавірусу

Американські та австрійські вчені з'ясували, що люди, які були вакциновані від коронавірусу, але потім все ж таки заразилися Covid-19, можуть отримати "суперімунітет" до майбутніх штамів вірусу, повідомляє Страна UA.

Вчені з Орегонського університету здоров'я і науки ще в грудні з'ясували, що під час поширення дельта-штаму коронавірусу перехворілі на один із попередніх варіантів вірусу і при цьому вакциновані учасники дослідження рідше заражалися "Дельтою".

"Не лише рівень антитіл стає високим, а й здатність до перехресної нейтралізації різних варіантів значно підвищується" , - повідомив Фікаду Тафессе, один з авторів дослідження.

За його словами, за так званої "проривної інфекції" (тобто зараження повністю вакцинованої людини) організм отримує інформацію про мінливість коронавірусу, що "створює додатковий рівень складності набору антитіл".

Вчені з Австрії з'ясували, що аналогічна ситуація виникає і з "Омікроном". Остаточних результатів дослідження ще немає, проте вчені налаштовані оптимістично.