Ринок нерухомості реагує на загрозу "вторгнення РФ": що буде з цінами

Істерія з приводу вторгнення Росії почала бити по ринку нерухомості. Іноземці, які останніми роками активно вкладалися в житло та комерційні об'єкти, стали виставляти їх на продаж. Негативні тенденції ринку нерухомості зміцнюються. Крім паніки з приводу війни, їх підстьобує різка девальвація гривні, повідомляє Страна UA.

Як розповіло джерело, близьке до столичних забудовників, почав знижуватися попит на житло на первинці. Хоча через зростання курсу долара ціни на квадратні метри в новобудовах, номіновані у гривнях, нині вигідні. Для громадян, які зберігають заощадження у валюті, житло на первинці подешевшало, і, здавалося б, зараз саме час купувати. Але кількість покупців знизилася на 7-10% – люди взяли паузу. Те саме на вторинному ринку - квартирами цікавляться, але укладати угоди не поспішають.

Неспокійно також на ринку подобової оренди. Потік іноземних туристів, який тільки-но почав відновлюватися після обвалу на тлі пандемії, знову пішов на спад. Тому квартири, що здаються подобово, ризикують спорожніти.

"Якщо описати ситуацію в кількох словах, то це загальне очікування. Люди, звичайно, бояться вкладати гроші в період невизначеності і тому беруть паузу. А вже залежно від того, як вирішитись політична ситуація, всі або побіжать укладати угоди, або, навпаки, власники почнуть скидати квартири та ціни підуть униз", - каже експерт ринку нерухомості, ріелтор Ірина Луханіна.

Розбиралися, що відбувається на ринку нерухомості, і на що чекати далі.

Покупці взяли паузу, продавці поки що тримають ціни

Нагнітання паніки з приводу вторгнення вже далося взнаки і на первинці, і на вторинному ринку.

Тенденції схожі. Головна – зниження попиту на житло.

"Зазвичай ринок на 28 січня вже активний. Але цього року до 15 січня укладалися угоди, домовленості щодо яких були ще з минулого року. Нові клієнти поки не поспішають із рішенням про покупку. На тлі загальної нестабільності в країні люди бояться вкладати гроші у нерухомість, причому, це стосується будь-якої нерухомості - від квартир економ-класу на вторинному ринку до елітного житла та комерційних об'єктів. При цьому інтерес до нерухомості є. Люди ходять на перегляди, торгуються. Але витрачати гроші не поспішають, хоча суми фактично на руках, що зараз формується відкладений попит, який реалізується у разі позитивного розвитку політичної ситуації”, – розповідає Ірина Луханіна.

За її словами, продавців житла пауза, що затягнулася на ринку, поки не бентежить. І "напади Путіна" вони поки що не злякалися.

"Масово квартири на продаж не виставляють, і ціни не скидають. Зростання курсу долара, який завжди запускає знижувальну тенденцію на вторинному ринку, теж поки ніяк не позначилося. Можливо, тому, що ринок нерухомості інертний. Зазвичай він реагує на різке зниження або зростання курсу не раніше ніж за місяць", - зазначає Луханіна.

За її словами, подальший розвиток ситуації залежить від того, як розвиватимуться події.

"Якщо все стабілізується, через великий відкладений попит розпочнеться ажіотаж. Ті, хто придивляється до об'єктів, почнуть оформляти угоди. Але, у разі погіршення ситуації, можливий зворотний процес - власники почнуть виставляти житло на продаж та скидати ціни", - пояснила експерт .

На первинці також помітили зниження попиту в середньому до 7-10%.

"Але ситуація не така критична, як, скажімо, була позаминулого року під час першого локдауну, коли покупці просто зникли. Ціни на первинці поки що стабільні. На тлі підвищення курсу долара гривневі ціни зазвичай зростають. Але не зараз. По-перше, позначається зниження попиту. По-друге, у листопаді-грудні минулого року забудовники вже підвищили ціни на 5-7%, і поки платоспроможний попит за ними не встигає - купівельна спроможність громадян фактично вичерпалася. По-третє, нинішній курс ще не тисне на ринок. Виробники будматеріалів не підвищують ціни – для них допустимий курс до 30 гривень за долар. По-четверте, весь минулий рік долар був на рівні до 26 гривень, а забудовники ціни не знижували, тобто встигли накопичити певний запас міцності”, – каже джерело з-поміж столичних забудовників.

У пресслужбі групи компаній DIM підтвердили, що попит на нерухомість знизився через політичну та економічну ситуацію в країні.

"Щоб активізувати ринок, більшість девелоперів пропонує різні акції. Наприклад, наша компанія пропонує клієнтам купити квартири та нежитлові приміщення зі знижкою 14% на суму першого внеску або за повної оплати. Також запустили нові кредити по ЖК "Метрополіс" та Lucky Land. Є і розстрочка від забудовника. Про підвищення цін поки не йдеться, сподіваємося на покращення ситуації в країні", - кажуть у компанії.

Тобто, знижки під конкретного покупця все ж таки є.

Іноземці сховали гроші, оренда втрачає постояльців

Що стосується іноземців, які, як ми вже писали, почали позбавлятися нерухомості в Україні, то тут ситуація особливо не змінилася, каже Луханіна. Тобто певна група "панікерів" намагається розпродати квадратні метри. Армія таких інвесторів-відмовників не зростає. Тобто, загальної паніки серед іноземних власників київської нерухомості все ж таки поки що немає.

Ті, хто живе в Україні або давно тут працює, зберігають спокій. І навіть цікавляться новими можливостями для інвестицій.

"У пріоритеті серед іноземних інвесторів - будівництво невеликих клубних будинків. Щоправда, поки гроші ніхто вкладати не поспішає, тільки розглядають таку можливість і прицінюються. Зрозуміло, що чекають на вирішення ситуації - якщо все стабілізується, будуть інвестувати, а ні - просто закриють цю тему", – каже Луханіна.

Що стосується оренди, зокрема, подобової, яка багато в чому зав'язана на іноземних туристах, то, як розповіли в Dobovo.com, іноземні клієнти, які вже забронювали житло в їх системі бронювання, поки нічого не скасовують. Є відсоток іноземців, які поки що нічого не бронювали, а лише планували поїздку. Зрозуміло, що вона зараз під питанням. "Але частка таких клієнтів невелика, і на загальну ситуацію у подобовому сегменті не впливає" , - кажуть у компанії.

Втім, основний спад для ринку подобової оренди, зважаючи на все, ще попереду.

Як розповів керівник компанії "Чорнобиль Тур" Ярослав Ємельяненко, військова істерія навколо України вже вдарила по в'їзному туризму.

"Поки минуло мало часу, і говорити про точні цифри рано. Але за відчуттями, сильно впав потік. Щоправда, зараз - найнижчий сезон. Сподіваюся, навесні ситуація стабілізується, і туристичний сезон все ж таки не буде зірваний", - зазначає експерт.

Але ринок подобової оренди наразі рятують українці з регіонів. Тому розпродажу за аналогією з тим, що спостерігалося в локдауні, поки що немає.

Якщо відтік іноземних туристів посилиться, власники подобових квартир можуть почати знижувати цінники, прогнозують експерти.

Бізнес з'їжджає до менших приміщень

На тлі неспокійної ситуації на ринку продажу та подобової оренди нерухомості довгострокова оренда, навпаки, активізувалася.

"Попит високий і на оренду квартир, і на комерційні приміщення. Щодо квартир, то традиційно шукають одиниці та двійки в ціновому діапазоні 15-25 тисяч гривень на місяць. Точково - елітну нерухомість. Орендні ставки поки що стабільні.