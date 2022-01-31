Внаслідок негоди знеструмлено понад 300 населених пунктів – ДСНС

Внаслідок ускладнення погодних умов на ранок понеділка знеструмлено 317 населених пунктів у шести областях України, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Станом на 7 год. 31 січня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 317 населених пунктів у 6 областях (Львівська – 123, Тернопільська – 56, Рівненська – 54, Хмельницька – 38, Волинська – 32 та Закарпатська – 14)" ,- йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

За інформацією "Укравтодору" проїзд на дорогах загального користування забезпечено (в тому числі на перевалах), обмежень руху немає.

Також повідомляється, що вночі 31 січня в Закарпатській області на трасі Мукачево-Рогатин поблизу м. Рахів та с. Ділове сталося сходження двох незначних локальних снігових лавин на частину проїжджої дороги (40 та 60 м3) без негативних наслідків, які були прибрані технікою "Укравтодору". Затримок в русі не було.