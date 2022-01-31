Колишня зірка "Челсі" стане тренером в "Евертоні"

Новим головним тренером англійського "Евертона", до якого нещодавно перейшов український футболіст Віталій Миколенко, стане Френк Лемпард. 43-річний спеціаліст найближчим часом підпише контракт на два з половиною роки, повідомляє Обозреватель.

Лемпард на посаді наставника "ірисок" замінить іспанця Рафаеля Бенітеса, котрого звільнили два тижні тому за поганий виступ у чемпіонаті Англії.

Everton мав прихильність Франка Лампарда як свого нового manager на двох-і-у-законних угодах до заміщення шпильки Rafael Benitez. — Sky Sports News (@SkySportsNews) January 30, 2022

У п'ятницю, 28 січня, Лемпард пройшов співбесіду в "Евертоні", а у вихідні клуб зробив йому офіційну пропозицію. Останнім місцем роботи Френка був "Челсі", який він тренував із літа 2019 року до січня 2021-го. Саме у цьому лондонському клубі півзахисник зробив собі ім'я як футболіст у 2001-2014 роках.

До "Челсі" Лемпард виступав за "Вест Гем", а завершував кар'єру в "Манчестер Сіті" та "Нью-Йорк Сіті". У 2018-2019 роках розпочинав тренерську кар'єру в "Дербі Каунті". Зараз "Евертон" посідає лише 16-те місце у Прем'єр-лізі.