Японці створюють позашляховик для Місяця та Марса

Японське космічне агентство разом із Toyota розробляє місячний транспортник, у якому зможуть пересуватися і навіть спати люди, повідомляє Сьогодні.

Автомобіль називатиметься Lunar Cruiser – за прикладом відомого позашляховика Toyota Land Cruiser.

Запуск місяцехода намічений на кінець 2020-х років, а вже у 2040 люди могли б подорожувати в ньому супутником Землі, щоб потім повторити те саме на Марсі.

Розробники обіцяють, що люди зможуть їсти, працювати, спати та спілкуватися з іншими людьми у такому місяцеході абсолютно безпечно та комфортно.

Одна з японських компаній – Gitai Japan Inc., вже створила роботизовану руку для Lunar Cruiser, яка зможе проводити огляд та технічне обслуговування транспортного засобу.

Рука отримає змінні насадки для роботи з різними інструментами - наприклад, вона зможе щось вистачати, зачерпувати та навіть підмітати поверхню на шляху місяцехода.