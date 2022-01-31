Перший електричний кросовер SsangYong показали до прем'єри

Фотографії першого електрокросовера SsangYong втекли в мережу. Автомобіль із заводським індексом J100 поки що має статус прототипу, але вже зараз відомо, що модель буде повністю електричною. Установка традиційного двигуна внутрішнього згоряння не передбачається. Батарея SsangYong J100 дістанеться від BYD – угода з виробником вже підписана, повідомляє Автоцентр.

Нова перспективна модель - п'ятидверний кросовер з незвичайною зовнішністю в стилі старенького Korando 1996 року випуску. Чому в SsangYong вирішили згадати минуле, залишається загадкою. Загалом екстер'єр новинки повністю відповідає скетчам, які вперше опубліковані влітку 2021 року.

Починаючи з 2020 року, SsangYong знаходився на межі банкрутства. Але марка намагалася щосили утриматися на плаву, і їй це вдалося. У 2021 році її придбав стартап Edison Motors. Схоже, що справи виробника налагоджуються, оскільки дебют J100 запланований на 2022 рік. Після чого на ринок вийде кілька позашляховиків та пікапів.