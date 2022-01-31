Американський аналітик назвав терміни можливого вторгнення РФ до України

Ще в грудні аналітики Інституту війни у Вашингтоні вважали, що подальше вторгнення Росії в Україну малоймовірне. Ситуація на кордонах змусила їх змінити оцінку, повідомляє Польське радіо.

"На нашу думку, введення російських військ в Україну відбудеться до кінця лютого, але це все ще питання тижнів, а не днів" , – сказав головний аналітик Інституту вивчення війни у Вашингтоні (Institute of War Studies) Мейсон Кларк.

Він додає, що найбільш імовірними є введення російських військ на Донбас та постійна дислокація в Білорусі.

"Хоча ми все ще вважаємо, що великомасштабне вторгнення малоймовірне (через високі людські та економічні втрати), але існує велика ймовірність того, що російські війська відкрито увійдуть на Донбас до кінця лютого" , – каже Кларк.

Аналітик додає, що Олімпійські ігри, які розпочнуться в Пекіні 4 лютого, можуть незначним чином вплинути на операцію Путіна, але вони навряд чи завадять Росії в рішенні атакувати.

"Ми вважаємо, що головна мета Росії – тиснути на президента Зеленського, щоби він пішов на значні поступки, як щодо статусу Донбасу, змусивши його виконувати щось схоже до нових Мінських домовленостей, так і виключивши можливість членства України в НАТО" , – каже експерт.

Він додає, що нагромадження російських військ у Білорусі не буде служити вторгненню в Київ, але може створити для цього умови в майбутньому.