Американський аналітик назвав терміни можливого вторгнення РФ до України
Ще в грудні аналітики Інституту війни у Вашингтоні вважали, що подальше вторгнення Росії в Україну малоймовірне. Ситуація на кордонах змусила їх змінити оцінку, повідомляє Польське радіо.
"На нашу думку, введення російських військ в Україну відбудеться до кінця лютого, але це все ще питання тижнів, а не днів", – сказав головний аналітик Інституту вивчення війни у Вашингтоні (Institute of War Studies) Мейсон Кларк.
Він додає, що найбільш імовірними є введення російських військ на Донбас та постійна дислокація в Білорусі.
"Хоча ми все ще вважаємо, що великомасштабне вторгнення малоймовірне (через високі людські та економічні втрати), але існує велика ймовірність того, що російські війська відкрито увійдуть на Донбас до кінця лютого", – каже Кларк.
Аналітик додає, що Олімпійські ігри, які розпочнуться в Пекіні 4 лютого, можуть незначним чином вплинути на операцію Путіна, але вони навряд чи завадять Росії в рішенні атакувати.
"Ми вважаємо, що головна мета Росії – тиснути на президента Зеленського, щоби він пішов на значні поступки, як щодо статусу Донбасу, змусивши його виконувати щось схоже до нових Мінських домовленостей, так і виключивши можливість членства України в НАТО", – каже експерт.
Він додає, що нагромадження російських військ у Білорусі не буде служити вторгненню в Київ, але може створити для цього умови в майбутньому.
"Це буде довгостроковий виклик для НАТО, особливо для Польщі та країн Балтії", – аналізує Мейсон Кларк.