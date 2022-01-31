Байден назвав умову для можливого обговорення легітимності Талібану

31 січня сповнюється два роки, відколи рух Талібан, який у серпні минулого року захопив владу в Афганістані, взяв у заручники ветерана ВМС США Марка Фреріхса. Про це йдеться в заяві президента США Джо Байдена, повідомляє Укрiнформ.

Інженер-будівельник Фреріхс, нагадує президент, упродовж десятиліття допомагав народові Афганістану.

«Він не зробив нічого поганого. І все ж протягом двох років таліби тримають його в полоні» , - зазначив Байден.

За його словами, «загроза безпеці американців чи будь-яких невинних цивільних осіб є неприйнятною, а захоплення заручників – це акт особливої жорстокості і боягузтва».

Талібан, наголосив президент, має негайно звільнити Марка, і це не підлягає обговоренню. Ця умова також є обов’язковою для можливого обговорення легітимності Талібану.

Марк Фреріхс – американський інженер-будівельник, якого в січні 2020 року захопили в полон представники угрупування «Мережа Хаккані», що тісно пов’язана з Талібаном. Таліби вимагають обміну Фреріхса на афганського наркоторговця Башира Нурзая, засудженого у США до довічного ув'язнення.