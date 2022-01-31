Прем'єрка Естонії: Німеччина має допомогти Україні

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас закликала Німеччину підтримати Україну в напруженій ситуації, що склалася на кордонах, до яких Росія стягує десятки тисяч своїх солдатів, повідомляє Deutsche Welle.

"Ми закликаємо наших німецьких партнерів дослухатися до українців. Україна попросила допомоги. Ця країна потребує підтримки для самооборони від агресора" , - підкреслила Каллас в інтерв'ю німецькому таблоїду Bild.

Естонія хоче передати Україні дев'ять гаубиць, отриманих Таллінном із запасів колишньої НДР (Німецької Демократичної Республіки). Проте Німеччина не дала своєї згоди на постачання цієї зброї третій стороні. Київ, своєю чергою, теж неодноразово просив Берлін про постачання зброї, але влада ФРН на ці прохання незмінно відповідала відмовою.

В інтерв'ю Bild Каллас також відкинула вимоги Москви до НАТО.

"Ми не можемо дозволити Росії відновити політичний та військовий вплив на її сусідів. Кремль не має права голосу у тому, що стосується рішень НАТО, і ми не будемо приймати ультиматуми Росії" , - наголосила вона.

Глава естонського уряду назвала реальною загрозу воєнного вторгнення РФ в Україну.

"Ми маємо бути готові до відповідних кроків, якщо Росія відмовиться від дипломатії" , - зазначила вона.

У такому разі, підкреслила Каллас, санкції проти Москви мають бути "широкими, жорсткими та точними".