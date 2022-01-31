Кулеба анонсував два тижні "інтенсивної дипломатії"

Українська дипломатія працює над підтримкою високої інтенсивності дипломатичних переговорів та присутністю іноземних топ-чиновників в Україні як фактора зниження загроз безпеці, заявив міністр закордонних справ країни Дмитро Кулеба, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми дійсно зберігаємо пильність і враховуємо кожен сценарій. Але дипломатія продовжує роботу, а ситуація залишається в руслі дипломатичних переговорів. Це головний результат інтенсивної дипломатії на користь безпеки України та українських громадян" , - сказав Кулеба.

Міністр відзначив активні дипломатичні переговори президента України Володимира Зеленського, зокрема телефонні розмови з лідерами США Джозефом Байденом та Франції Еммануелем Макроном, головний результат яких - збереження ситуації в руслі дипломатичних переговорів.

"Ми спочатку будували цю дипломатію так, щоб центр був у Києві. Ми називаємо це мережевою дипломатією. Ми знаємо, що вони говорять Росії і що росіяни говорять у відповідь" , - наголосив голова української дипломатії.

Він пояснив, що завдяки мережній дипломатії інтенсивні дипломатичні контакти партнерів із російською стороною проходять у тісній координації з Україною, а Росія звідусіль чує єдину узгоджену з Україною позицію.

"Наступні два тижні яскраво це продемонструють. Тільки цього тижня у нас одночасно будуть перебувати три прем'єр-міністри трьох різних країн" , - анонсував глава дипвідомства.

Він уточнив, що йдеться про голови урядів Великобританії, Нідерландів та Польщі.

"За тиждень відбудеться візит до України моїх колег з Німеччини та Франції. Вони, зокрема, здійснять візит на Донбас. Я закликав усіх партнерів саме до цього, щоб побачити на власні очі, що таке війна, що таке людські проблеми, з якими люди там стикаються" , - підкреслив глава МЗС.

Він також анонсував низку телефонних розмов та онлайн-зустрічей. За його словами, у МЗС "будуть два дуже насичені дипломатичні тижні".

Глава української дипломатії додав, що Україна вже розпочала ще один напрям роботи - залучення підтримки партнерів для збереження фінансової та економічної стабільності держави.