Долар зростатиме - JPMorgan

Долар зростатиме доти, доки Федрезерв не почне підвищувати ставку, вважають аналітики JPMorgan Chase & Co, повідомляє ПроФинанс.

Американський Центробанк намагається приборкати інфляцію, що розбушувалася. Про те, як у цей непростий час торгувати доларом, розповів один з найбільших американських банків. Індекс долара, що розраховується Bloomberg, за минулий рік виріс на 5%, і багато трейдерів побоюються, що бичачий ринок добігає кінця.

Однак глава відділу валютної стратегії в JPMorgan Securities Даніель Хуей упевнений, що американська валюта ще не вичерпала висхідний потенціал. Про це він повідомив в інтерв'ю Bloomberg Television.

«Ринок все ще намагається визначитись із справедливою ціною. Крім того, долар зазвичай формує вершину приблизно через 1-2 місяці після підвищення ставки», - зазначив він.

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Джерело: Bloomberg

Після рішучих коментарів Джерома Пауелла минулого тижня інвестори закладають у ціну п'ять підвищень ставки цього року. Goldman Sachs Group вже підвищив прогнози. За словами глави ФРБ в Атланті, Рафаеля Бостіка, якщо знадобиться, FOMC підніме ставку у березні одразу на 50 базисних пунктів.

Коментарі Пауелла відродили бичачі настрої та спровокували зростання індексу долара до максимального рівня за останні півтора роки. Прибутковість за дворічними держоблігаціями досягла допандемійних значень.

«Цей цикл дуже звичайний, ринок намагається наздогнати ФРС, — зазначив Хуей з JPMorgan. - Спочатку вважалося, що інфляція скоротиться, коли буде вирішено проблеми, пов'язані з ланцюжками поставок, але тепер очевидно, що так просто її не позбутися».

JPMorgan воліє купувати долар проти низькоприбуткових валют, таких як євро та єна. Центробанки Європи та Японії відстають від Федрезерва. Євро/долар протестує щонайменше $1.10, вважають у банку.