Lenovo готує важкий ігровий смартфон
Наступний флагманський ігровий телефон від Lenovo називатиметься Legion Y90 та його характеристики вже з'явилися на сайті китайського регулятора TENAA, повідомляє Новий час.
Пристрій, за чутками, отримає великий екран з роздільною здатністю Full HD+, досить важкий корпус та безліч варіантів пам'яті.
У китайській базі даних пристрій отримав кодове позначення L71061. Відомо, що смартфон обладнаний великим 6,9-дюймовим дисплеєм OLED формату Full HD+ з роздільною здатністю 2460 на 1080 пікселів. Частота оновлення панелі досягає 144 Гц, частота відгуку сенсорного шару – 720 Гц.
У смартфоні встановлено флагманський процесор Snapdragon 8 Gen 1 розробки Qualcomm. Чіп об'єднує вісім ядер із тактовою частотою до 3,0 ГГц, графічний прискорювач Adreno нового покоління та модем Snapdragon X65 5G.
В описі гаджета йдеться про наявність в одній з версій 16 Гбайт оперативної пам'яті та накопичувача місткістю 512 Гбайт, хоча є варіанти з меншим об'ємом пам'яті. Телефон буде доступний у сірому, червоному, срібному, золотому, зеленому, блакитному, синьому, білому та чорному кольорах.
Основна камера розташується по центру у тильній частині корпусу. Вона об'єднає 64-мегапіксельний ключовий блок та 16-мегапіксельний модуль з ультраширококутною оптикою. Legion Y90 отримає також висувну селфі-камеру з правого боку. Дозвіл передньої камери може становити до 44 мегапікселів.
Нарешті, йдеться про наявність двокомпонентної акумуляторної батареї конфігурації 2 по 2650 мАг. Таким чином, сумарна ємність становитиме 5300 мАг.
Після запуску це буде один з найважчих смартфонів на ринку, тому що він отримає одразу два вентилятори для додаткового охолодження. Габарити апарату становлять 177 на 78,1 на 10,9 мм, вага – 252 г.
Новинку називали основним конкурентом гаджетів Asus ROG Phone 5 та Black Shark 4 Pro.
Телефон оснащений 6,92-дюймовим екраном E4 AMOLED з роздільною здатністю Full-HD+ (1080 на 2460 пікселів) з частотою оновлення 144 Гц, частотою дискретизації торкання 720 Гц, підтримкою HDR10+ та вбудованим датчиком відбитків пальців.
Lenovo Legion 2 Pro отримав подвійну задню камеру, що складається з основного датчика на 64 МП та надширококутного об'єктиву на 16 МП. Для селфі та відеодзвінків у нього є моторизована висувна камера на 44 МП.