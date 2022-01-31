Ймовірності окупації Харкова немає – Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що нині немає ймовірності окупації Росією Харкова.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Лівий берег"﻿.

На запитання журналістки Соні Кошкіної про нещодавню заяву Зеленського щодо можливості захоплення Харкова Росією, Резніков відповів:

"На щастя, можу впевнено сказати: такої вірогідності немає. Поясню – чому. Тому що якщо ми кажемо про вірогідність, то це 100% імовірність з погляду слова. Якщо взяти теорію ймовірності, то вірогідність – це 100% імовірність. Такої 100% ймовірності не існує".

При цьому, міністр оборони відзначив, що нині опрацьовуються різні плани можливого вторгнення.

"Є ймовірність атаки з півдня, з моря і зі сходу. Скажу більше, з ОРДЛО теж існує ймовірність. Плани розробляються різні. Але я свідомо розумію, що такої вірогідності станом на сьогодні немає" , – заявив урядовець.

За його словами, пряме вторгнення в Україну матиме для Росії серйозні економічні, політичні, демографічні наслідки. Він також заявив, що російський рубль та цінні папери вже падають, тому що "зовнішні ринки дуже чутливі".