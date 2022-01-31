Ймовірності окупації Харкова немає – Резніков
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що нині немає ймовірності окупації Росією Харкова.
Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Лівий берег".
На запитання журналістки Соні Кошкіної про нещодавню заяву Зеленського щодо можливості захоплення Харкова Росією, Резніков відповів:
"На щастя, можу впевнено сказати: такої вірогідності немає. Поясню – чому. Тому що якщо ми кажемо про вірогідність, то це 100% імовірність з погляду слова. Якщо взяти теорію ймовірності, то вірогідність – це 100% імовірність. Такої 100% ймовірності не існує".
При цьому, міністр оборони відзначив, що нині опрацьовуються різні плани можливого вторгнення.
"Є ймовірність атаки з півдня, з моря і зі сходу. Скажу більше, з ОРДЛО теж існує ймовірність. Плани розробляються різні. Але я свідомо розумію, що такої вірогідності станом на сьогодні немає", – заявив урядовець.
За його словами, пряме вторгнення в Україну матиме для Росії серйозні економічні, політичні, демографічні наслідки. Він також заявив, що російський рубль та цінні папери вже падають, тому що "зовнішні ринки дуже чутливі".
"Уявіть собі, якби, не дай боже, почався наступ. Економіка Росії ляже по всіх показниках. Навіть німцям уже нікуди буде діватися. Їм заборонять постачати високочутливі технології. Для Siemens і решти буде проблемно це робити. А всі нафтодобувні вежі мають сучасні технології, сучасне оснащення", – переконаний Резніков.