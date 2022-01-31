Порошенко прибув до ДБР на допит, але відмовився давати свідчення

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко приїхав у понеділок на допит до Державного бюро розслідувань (ДБР) у справі про закупівлю вугілля в ОРДЛО, але він відмовився давати свідчення, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я як відповідальний політик… і законослухняний громадянин прибув на допит в абсолютно порожній нікчемній справі" , - сказав Порошенко журналістам біля входу до ДБР.

За його словами, президент України Володимир Зеленський "намагається відвернути увагу" та "вибрав найгірший сценарій розколу суспільства та переслідування опозиції".

"Ми залишаємося відповідальними політиками. Але я точно не збираюся брати участь у цьому шоу. Я не братиму участі і не даватиму жодних свідчень, тому що це дуже схоже на сценарій, якби в 1937 році когось закликали працювати з НКВС" , - сказав Порошенко.

Порошенко заявляє, що Зеленський спеціально його відволікає кримінальною справою, щоб не дати допомогти армії та організувати міжнародну коаліцію на підтримку України, повідомляє "Политика страны".

"Сьогодні я мав на погоджувальній раді фракцій виступити з ініціативою підвищити зарплати військовим до 25 тисяч, а на фронті до 50 тисяч. Але мене викликали на допит" , - скаржиться Порошенко.

Хто йому заважає виступити з такою ініціативою після допиту, він не пояснив.

Оновлено. Допит Порошенка в ДБР завершено. Лідер "Євросолідарності" заявив, що відмовляється від співпраці зі слідством, після чого покинув приміщення.

У ДБР﻿ зазначили, що Порошенко також відмовився підписувати протокол. Про наступну дату виклику буде повідомлено додатково.

Як повідомлялося, ДБР 20 грудня 2021 року повідомило Порошенка про підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичним організаціям у рамках справи про злочинну схему постачання вугілля з ОРДЛО.

Раніше в рамках цього ж кримінального провадження про підозру було повідомлено народного депутата Віктора Медведчука та колишнього міністра енергетики Володимира Демчишина. Печерський райсуд Києва 19 січня обрав для Порошенка запобіжний захід у вигляді особистих зобов'язань з обмеженням виїзду за кордон.