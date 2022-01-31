Обсяг торгів NFT у січні досяг рекорду

У січні обсяг торгів невзаємозамінними токенами (NFT) перевищив $6,86 млрд, згідно з The Block, повідомляє ForkLog.

Обсяг торгів NFT за місяцями. Дані: The Block.

Понад половину (61,4%) показника припало на NFT-маркетплейс OpenSea — $4,21 млрд. 17 січня обсяг торгів платформи перевищив $3,5 млрд.

Друге місце зайняла LooksRare, запущена 10 січня за допомогою так званої "вампірської атаки". Розробники розподілили нативний токен Looks серед користувачів OpenSea.

У порівнянні з груднем обсяг торгів незамінними токенами в січні зріс на 157%. За весь 2021 рік показник сягнув $14,2 млрд.