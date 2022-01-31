Разумков розповів, коли зареєструє свою партію

Нардеп та голова міжфракційного об'єднання "Розумна політика" Дмитро Разумков заявив, що його партія буде зареєстрована за кілька місяців, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Партія буде сто відсотків" , - сказав Разумков, додавши, що на процес підготовки політичної сили до реєстрації піде "кілька місяців".

За його словами, партія створюватиметься з нуля, за законодавством для її реєстрації треба зібрати підписи у 2/3 районів не менше ніж 2/3 областей України.

"Це непростий процес, але я думаю, що ми впораємося" , - наголосив народний депутат.

Разумков також розповів, що йому понад десять партій пропонували їх очолити.

Минулого тижня політик презентував громадську організацію "Команда Разумкова".