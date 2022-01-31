Юлія Саніна злягла з хворобою: співачці доведеться скасувати виступи

Юлія Саніна поскаржилася шанувальникам на погане самопочуття. Про свій стан виконавиця розповіла на сторінці в Instagram. Крім високої температури, у неї також спостерігається слабкість і сильний головний біль, повідомляє Сьогодні.

Солістка зізналася, що дуже засмучена, оскільки на найближчі дні у неї було заплановано низку важливих заходів, серед яких виступи гурту та допрем'єрний показ фільму "Найкращі вихідні".

Саніна вже встигла зробити тест на коронавірус, який виявився негативним. Також співачка зробила експрес-тест на грип, який показав, що співачка все ж таки підчепила хворобу.