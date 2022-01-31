Названа груба помилка під час роботи з комп'ютером

Фахівець Microsoft Девід Гаєр перерахував способи правильного оновлення Windows. За його словами, для оновлення без помилок комп'ютер повинен бути підключений до мережі щонайменше 8 годин, повідомляє Российская газета.

Для оновлення Windows дуже важливо дотримуватися кількох простих правил, заявив Гайєр. Комп'ютер повинен бути підключений до інтернету щонайменше 8 годин. Це необхідно для того, щоб апдейти встигли завантажитись. У середньому, за словами експерта, оновлення завантажуються близько двох годин, час, що залишився, необхідно, щоб вони могли самостійно встановитися.

Переважна більшість користувачів не отримують оновлення через те, що вимикають комп'ютер відразу, не дозволяючи оновленням інсталюватися. Крім того, фахівець порекомендував переводити комп'ютер у сплячий режим, а не вимикати його, щоб дати можливість коректно оновитися.