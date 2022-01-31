Зеленський буде просто кульгавою качкою – Розумков

Колишній спікер Верховної Ради, народний депутат та голова міжфракційного об'єднання "Розумна політика" Дмитро Разумков не впевнений, що політична партія "Слуга народу" потрапить до коаліції в парламенті наступного скликання, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я взагалі не впевнений, потрапить "Слуга народу" до коаліції наступного парламенту чи ні. І Зеленський буде просто кульгавою качкою. І тоді, найімовірніше, будуть дострокові президентські вибори" , - сказав Разумков.

Він вважає малоймовірним варіант дострокового припинення повноважень нинішнього парламенту президентом.