Світовий обсяг IPO впав на 60%

Світовий обсяг IPO у січні 2002 року впав на 60% проти минулого року. Вартість скасованих розміщень у всьому світі зросла вдвічі - до $6,2 млрд, повідомляє Новое время.

У січні 2022 року загальний обсяг IPO у всьому світі склав $26,7 млрд - це на 60% менше, ніж за аналогічний період роком раніше, пише Bloomberg.

Як пише агентство, світовий ринок акцій пережив найгірший місяць з початку пандемії на тлі перспективи підвищення відсоткових ставок, уповільнення економічного зростання та геополітичної напруги. Особливо вразливими до розпродажу стали акції технологічних компаній.

"Наразі справді складна ситуація для нових лістингів. Багато інвесторів стикаються з тим, що їхні портфелі стають негативними, а падіння ринку знижує їхній інтерес до акцій зростання, які домінували на ринку IPO минулого року" , - зазначив голова європейського відділу ринків акціонерного капіталу BNP Paribas Андреас Бернсторфф.

Індекс волатильності CBOE (VIX), показник очікуваних ринкових коливань цього місяця виріс на 60%, що є сигналом для нових продажів акцій.

У Нью-Йорку коливання на фондовому ринку призвели до того, що вихід на біржу відклали щонайменше дев'ять компаній. У Європі від розміщення в Амстердамі відмовився IT-стартап WeTransfer. Компанія не змогла залучити достатню кількість інвесторів.

Падіння попиту з боку інвесторів та нестабільні ринки призвели до того, що вартість скасованих IPO у всьому світі майже подвоїлася порівняно з минулим роком. Нині вона становить $6,2 млрд.

У найжвавішому місці лістингу в Азії — Гонконгу — виторг знизився більш ніж на 40% цього року, оскільки широкомасштабні регулятивні заходи в Китаї змушують компанії зупиняти плани IPO.

Нагадаємо, що у 2021 році компанії залучили рекордні $12,1 трлн за рахунок продажу акцій, випуску боргових зобов'язань та видачі нових кредитів.