Рєзніков розповів, чи буде оголошено мобілізацію в Україні

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що в Україні не планують оголошувати мобілізацію, адже в цьому немає потреби.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Лівий берег"﻿.

"Потреби в мобілізації, з погляду загрози, зараз немає. Якщо ми оголосимо тренувальну мобілізацію, це викличе паніку на вулицях. Усі будуть думати, що ми знали і приховали, що ворог завтра нападе", – заявив міністр.

За його словами, було обрано інший шлях – розбудову Сил територіальної оборони.

"Будемо працювати з формуванням Сил територіальної оборони. Їх будуть вчити, будуть нормальні польові навчання. І перше навчання ми почнемо з голів ОДА, РДА, плюс КМДА, звісно", – відзначив Резніков.