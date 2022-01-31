Зеленський не звик домовлятися на користь країни – Разумков

Народний депутат, голова міжфракційного об'єднання "Розумна політика" Дмитро Разумков вважає, що президент України Володимир Зеленський та Офіс президента не домовлятимуться з іншими політичними силами щодо співпраці на користь держави, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Він (президент - ред) не звик домовлятися. Не в договірняки вступати - там якраз все добре, там досвід є - а домовлятися на користь країни. А підхід, коли "тільки моє слово правильне", - це не робочий варіант" , - сказав Разумков в інтерв'ю.

Народний депутат вважає, що проти зовнішнього ворога, проти кризи, об'єднати парламент цілком реально і багато хто до цього готовий.

"Але тоді всі повинні сідати за стіл переговорів та приймати правила гри. А я чомусь впевнений, що Офіс президента на це не піде" , - наголосив Разумков.

Політик також не вірить у можливість Зеленського зібрати всіх лідерів політичних сил, зокрема й опозиційних, аби з ними порадитись про подальші дії.