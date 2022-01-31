Зеленський не звик домовлятися на користь країни – Разумков
Народний депутат, голова міжфракційного об'єднання "Розумна політика" Дмитро Разумков вважає, що президент України Володимир Зеленський та Офіс президента не домовлятимуться з іншими політичними силами щодо співпраці на користь держави, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Він (президент - ред) не звик домовлятися. Не в договірняки вступати - там якраз все добре, там досвід є - а домовлятися на користь країни. А підхід, коли "тільки моє слово правильне", - це не робочий варіант", - сказав Разумков в інтерв'ю.
Народний депутат вважає, що проти зовнішнього ворога, проти кризи, об'єднати парламент цілком реально і багато хто до цього готовий.
"Але тоді всі повинні сідати за стіл переговорів та приймати правила гри. А я чомусь впевнений, що Офіс президента на це не піде", - наголосив Разумков.
Політик також не вірить у можливість Зеленського зібрати всіх лідерів політичних сил, зокрема й опозиційних, аби з ними порадитись про подальші дії.
"Я не розумію, що для цього має статися. Це ж не перший раз, коли лідери фракцій, депутатських груп просять його про зустріч. Йдеться не про кулуарне якесь рандеву, а про нормальну публічну зустріч. Ми ж усім обіцяли, що у нас будуть повністю відкриті взаємини" , - сказав Разумков.