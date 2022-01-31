Зеленського завтра чекають у Раді

На відкриття 7-ї сесії IX скликання Верховної Ради запрошено президента України Володимира Зеленського, заявив голова парламенту Руслан Стефанчук, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Завтра у нас відбудеться відкриття чергової сьомої сесії Верховної Ради IX скликання… Ми надіслали листи всім: і президенту України, й іншим особам, яких відповідно до регламенту запрошують на відкриття сесії" , - сказав Стефанчук на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій та груп парламенту в понеділок.

Спікер також нагадав, що завтра відбудеться перше пленарне засідання в рамках нової сесії.