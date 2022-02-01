Тренди весни 2022 - легінси зі штрипками: модні варіанти

Говорячи про головні тренди весни 2022 року, не можна ігнорувати легінси зі штрипками, які потроху почали повертатися в моду ще наприкінці 2020 року, повідомляє Сьогодні.

Вже навесні 2022 року ми побачимо, як ця модель легінсів завоює жіночі серця. І навіть ті, хто раніше намагався уникати не найпрактичнішої речі, тепер же, розуміючи, що елемент гардеробу залишається з нами вже не перший рік, ризикнуть здійснити покупку.

Топ-модель Ельза Хоск у легінсах зі штрипками / Фото: instagram/hoskelsa

Історія легінсів зі штрипками проста – спочатку вони були призначені для зимових видів спорту та верхової їзди, але поступово перебралися у повсякденне життя. Світові знаменитості допомагають тренду не втрачати популярності. Селебріті поєднують їх як з масивним або спортивним верхом, так і в класичних образах із підборами.

Вікторія Бекхем у легінсах зі штрипками / Фото: Pinterest

Легінси зі штрипками стануть чудовим варіантом цибулі на День закоханих 2022. Дивіться, як стильно їх поєднувати у повсякденних та святкових образах.