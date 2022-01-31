Таліби спростували заяву ООН про вбивство чиновників

Таліби спростували слова генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша про причетність руху "Талібан"﻿ до вбивства понад сотні чиновників колишнього афганського уряду. Про це на своїй сторінці у Twitter написав офіційний представник талібів Забіулла Муджахід, повідомляє Лента.Ру.

"Твердження Генерального секретаря ООН Пан Гі Муна про те, що 100 членів колишнього уряду було вбито з моменту приходу до влади в Афганістані Ісламського Емірату, неправильне" , - заявив Муджахід.

У повідомленні Муджахід назвав генсека Пан Гі Муна. Так звали попереднього генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй, який обіймав свою посаду з 2007 до 2016 року.

"Після оголошення амністії нікому не дозволено завдавати шкоди будь-кому, якщо якийсь такий інцидент стався через особисту помсту, ми проведемо розслідування і покараємо винних" , - написав представник талібів.

Раніше в ООН заявили﻿ про те, що таліби в Афганістані вбили більше сотні чиновників і військових поваленого уряду.