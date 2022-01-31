Таліби спростували заяву ООН про вбивство чиновників
Таліби спростували слова генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша про причетність руху "Талібан" до вбивства понад сотні чиновників колишнього афганського уряду. Про це на своїй сторінці у Twitter написав офіційний представник талібів Забіулла Муджахід, повідомляє Лента.Ру.
"Твердження Генерального секретаря ООН Пан Гі Муна про те, що 100 членів колишнього уряду було вбито з моменту приходу до влади в Афганістані Ісламського Емірату, неправильне", - заявив Муджахід.
У повідомленні Муджахід назвав генсека Пан Гі Муна. Так звали попереднього генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй, який обіймав свою посаду з 2007 до 2016 року.
"Після оголошення амністії нікому не дозволено завдавати шкоди будь-кому, якщо якийсь такий інцидент стався через особисту помсту, ми проведемо розслідування і покараємо винних", - написав представник талібів.
Раніше в ООН заявили про те, що таліби в Афганістані вбили більше сотні чиновників і військових поваленого уряду.