Омікрон виявлено у 20 областях України – МОЗ

Штам коронавірусу Омікрон виявлено у 20 областях України. За останні три тижні добова кількість випадків інфікування зросла у 7 разів, госпіталізацій – удвічі.

Такі дані озвучив сьогодні міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час ранкового брифінгу, передає﻿ пресслужба МОЗ.

Кількість нових зареєстрованих випадків за минулий тиждень знову майже подвоїлася у порівнянні із позаминулим: 194 тисячі проти 110 тисяч.

Такий значний приріст нових випадків захворювань пов'язаний зі стрімким поширенням на території України штаму коронавірусу Омікрон, який виявлено вже у 20 областях країни. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Житомирській, Чернівецькій, Тернопільській областях та м. Києві.

Найбільше зросла кількість випадків на території Житомирської області – у два рази.