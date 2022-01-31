Гороскоп здоров'я на тиждень 31 січня-6 лютого

Зірки і планети пророкують не тільки наше майбутнє, але і стан здоров'я найближчими днями. Гороскоп здоров'я підкаже всім знакам Зодіаку які небезпеки чекають вас на цьому тижні, і як захистити себе від можливих недуг, повідомляє УНІАН.

Овен

Найближчими днями ваше самопочуття помітно покращиться. Хворі Овни швидко і легко одужають, а здорові зарядяться енергією і силами. А ось з лікарями Овнам не пощастить - висока ймовірність, що фахівець помилиться в діагнозі. Тому візит до лікаря по можливості заплануйте на наступному тижні.

Телець

На цьому тижні вам слід прислухатися до думки рідних і друзів. Вони будуть давати хороші поради в сфері здоров'я. А ось своїй інтуїції довіряти не варто. Зірки рекомендують вам не лінуватися і збільшити фізичні навантаження. Навіть прості прогулянки поліпшать самопочуття і підвищать настрій.

Близнюки

Ваше здоров'я буде залежати від настрою. Тому частіше посміхайтеся і женіть геть негативні думки. Займіться будь-якими справами, відвідуйте улюблені місця і спілкуйтеся з приємними людьми. Позитив допоможе навіть в тих ситуаціях, де звичайне лікування буде безсилим.

Рак

На початку тижня потрібно берегти шлунок і кишечник. Органи шлунково-кишкового тракту будуть дуже вразливі, тому не варто навантажувати їх гострої, жирної і смаженої їжею, алкоголем і солодощами. У другій половині тижня остерігайтеся підвищеного тиску.

Лев

Присвятіть цей тиждень турботі про легені. Якщо ви курите - постарайтеся хоча б знизити кількість викурених сигарет в день. Обов'язково одягайтеся по погоді і уникайте багатолюдних місць. Дуже корисною буде щоденна дихальна гімнастика.

Діва

Якщо у вас є підозри на будь-яке захворювання - обов'язково зверніться до лікаря. Ваша інтуїція зараз точна як ніколи. Навіть якщо помилилися - краще переконатися у лікаря, що ви здорові, ніж упустити початок серйозної хвороби. Представницям жіночої статі потрібно стежити за жіночим здоров'ям на цьому тижні.

Терези

Зірки попереджають, що ви не дуже корисно харчуєтеся. Ваше харчування занадто одноманітне і калорійне. Спробуйте замінити калорійні продукти на нежирні аналоги. Наприклад, замість смаженої свинини приготуйте курячу грудку.

Скорпіон

У вівторок рекомендується утриматися від водних процедур і фізичних навантажень. У середу і четвер буде підвищений ризик опіків, так що будьте обережні з вогнем і окропом. На вихідних рекомендується відмовитися від алкоголю і солодкого.

Стрілець

На цьому тижні буде ефективним лікування будь-яких хвороб шкіри. В середині і кінці тижня варто берегти очі. Гострота зору може значно знизитися. Вам слід менше сидіти за комп'ютером або телевізором.

Козеріг

Зірки попереджають вас про сильне перенапруження. Вам гостро необхідний відпочинок. Відпочинок бажано повинен бути активним і корисним. Не варто валятися з пивом на дивані. Також важливий здоровий сон. Перед сном спробуйте приймати контрастний душ.

Водолій

Тиждень добре підходить для косметологічних процедур і догляду за шкірою. Використовуйте маски і зволожуючий крем. Це вдалий тиждень для боротьби з прищами, акне та іншими шкірними захворюваннями. Зірки рекомендують вам їсти більше горіхів і морської риби.

Риби

На цьому тижні Рибам вкрай важливо добре спати. Рекомендується раніше лягати спати і провітрювати кімнату перед сном. Відкладіть будь-які справи заради сну, адже в сонному стані ви все одно не зможете нормально працювати.