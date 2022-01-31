Японія привела армію в підвищену готовність

Японія планує посилити спостереження, її армія перебуває в стані підвищеної готовності. До цього вдалися після запуску Північною Кореєю балістичної ракети середньої дальності, повідомляє 24 Канал.

Прем'єр-міністр Японії Кісіда Фуміо назвав запуск ракети порушенням резолюцій Радбезу ООН.

"Уряд Японії планує посилити спостереження і перебуває в стані підвищеної готовності після недільного (30 січня – ред.) запуску КНДР балістичної ракети середньої дальності" , – йдеться у повідомленні. ﻿

Пхеньян запустив цю ракету під більш крутим кутом, ніж зазвичай. Для цього використали навісну траєкторію.

В Японії вважають, що ракета пролетіла 800 кілометрів та досягла висоти приблизно 2 тисячі кілометрів перед падінням за межами виняткової економічної зони Японії в Японському морі.

Кісіда Фуміо наголосив, що висловить сильний протест Пхеньяну.

Японія, США і Південна Корея розглядають питання про проведення зустрічі міністрів закордонних справ, аби обговорити Північну Корею. Японський уряд співпрацюватиме з міжнародною спільнотою, щоб вимагати від Пхеньяна стриманості.