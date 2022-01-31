Європейський клуб виставив на продаж гравця збірної України

Нападник національної збірної України та португальської "Бенфіки" Роман Яремчук найближчим часом змінить клубну прописку, повідомляє УНІАН.

Як повідомляє видання Correio de Manha, португальський гранд виставив українського футболіста на трансфер.

Відзначається, що "Бенфіка" планує продати Яремчука в Англію.

Повідомляється про інтерес до українського нападника з боку "Евертона", який раніше підписав іншого гравця збірної України - Віталія Миколенка.

"Орли" мають намір виручити за продаж українця 17 мільйонів євро, щоб відбити витрачені на нього гроші. У "Бенфіці" дуже незадоволені співпрацею з Яремчуком.

У нинішньому сезоні Яремчук зіграв 29 матчів за клуб, забив 6 м'ячів, здійснив 5 асистів.

Роман Яремчук: кар'єра в "Бенфіці"