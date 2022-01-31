Європейський клуб виставив на продаж гравця збірної України
Нападник національної збірної України та португальської "Бенфіки" Роман Яремчук найближчим часом змінить клубну прописку, повідомляє УНІАН.
Як повідомляє видання Correio de Manha, португальський гранд виставив українського футболіста на трансфер.
Відзначається, що "Бенфіка" планує продати Яремчука в Англію.
Повідомляється про інтерес до українського нападника з боку "Евертона", який раніше підписав іншого гравця збірної України - Віталія Миколенка.
"Орли" мають намір виручити за продаж українця 17 мільйонів євро, щоб відбити витрачені на нього гроші. У "Бенфіці" дуже незадоволені співпрацею з Яремчуком.
У нинішньому сезоні Яремчук зіграв 29 матчів за клуб, забив 6 м'ячів, здійснив 5 асистів.
Роман Яремчук: кар'єра в "Бенфіці"
- Яремчук перейшов до "Бенфіки" з бельгійського "Гента" 31 липня. Він підписав контракт на п'ять років, а сума трансферу склала 17 мільйонів євро.
- Після дебютного матчу "Бенфіка" на час перейменувала свій Twitter в честь Яремчука.
- 25 вересня Яремчук відзначився першим дублем у складі "Бенфіки". Потім він довго не забивав у чемпіонаті Португалії - суху серію вдалося перервати 19 грудня.
- 8 грудня Яремчук забив свій перший гол у кар'єрі на груповому етапі Ліги чемпіонів - у ворота свого колишнього клубу "Динамо".