АЗС підвищили ціни на бензин та дизель

Роздрібні мережі АЗС в Україні з 28 по 31 січня підвищили ціни на бензини і дизельне паливо в межах 0,2-1 гривні за літр, свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", повідомляє Enkorr.

На станціях мережі Shell бензини подорожчали на 0,84-1,1 грн за літр: бензин А-92 — до 33,59 грн за літр, бензин А-95 — до 34,25 грн за літр. Ціна ДП зросла на 99 копійок, до 33,84 грн за літр.

Дизельне паливо в мережі "БРСМ-Нафта" подорожчало на 26 копійок, до 30,81 грн за літр.

На станціях мережі "Авантаж" бензини подорожчали на 50 копійок, ДП — на 1 грн за літр. Так, ціна на А-95 збільшилася до 31,45 грн за літр, на А-92 — до 32,45 грн за літр, на ДП - до 31,35 грн за літр.

У мережі "Marshal" на 60 копійок за літр зросли ціни на всі види палива.

Мережі Chipo, Mango, Motto, Prime та інші підвищили ціни на паливо в межах 0,2-0,8 грн за літр.