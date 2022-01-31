У Києві прокотилася хвиля "мінувань": вокзал працює у звичайному режимі
У Києві "мінували" Центральний залізничний вокзал, аеропорт "Київ" у Жулянах та школи. Інформацію підтвердили у поліції. Вокзал продовжує працювати у звичайному режимі, повідомляє Telegram-канал "Сегодня".
"Вранці надійшло анонімне повідомлення про вибухівку закладену в Центральному залізничному вокзалі Києва, аеропорту "Київ" та в кількох школах столиці. Наразі триває перевірка цих приміщень", - повідомили в поліції Києва.
Правоохоронці не говорять про кількість "замінованих" шкіл. Фахівці перевіряють об'єкти.
Незважаючи на інформацію про "мінування" залізничного вокзалу в Києві, він працює у звичайному режимі, а співробітники поліції, що знаходяться тут, не мають уявлення про "мінування". Розпоряджень щодо евакуації немає.