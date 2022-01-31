Чим дивує туристів "найбільш шотландське" місто в Італії

Одне з найколоритніших містечок в Італії - Барга з шотландською діаспорою - популярне туристичне місце. До південного сонця і мальовничих ландшафтів там додається традиційна культура Шотландії - фестивалі та святкування з волинками, кілтами і національними стравами, пише Ольга Маджумдар, РБК-Україна.

Більше 70% населення мають коріння в Шотландії, і більшість зберігають зв'язки з рідною країною.

Хоча багато туристів в цьому регіоні Тоскани - родичі або друзі місцевих шотландців, Баргу рекомендують як знакову локацію для відвідування на багатьох туристичних сайтах.

Нове життя після імміграції. Традиційні страви та свята

Місцева мешканка Адель П'єротті, керуюча гостьовим будинком Villa Gherardi, розташованим недалеко від старих стін красивого середньовічного містечка Барга в двох годинах їзди від Флоренції кожен січень влаштовує обід для городян. Але з їжі буде не піца і не паста, а свіжий шотландський хаггіс – баранячий шлунок з меленими потрохами.

Фото: Місто Барга влітку (instagram.com/effortlesslyeverly)

"Я дуже турбуюся, що не отримаю інгредієнти для цієї вечері вчасно. Їх везуть сюди прямо з Шотландії" , - розповіла вона британському виданню Metro.

Її прадід був родом з Барги, але в кінці 19 століття поїхав до Великобританії працювати на шахті. Там він з часом відкрив ресторан в Глазго, де подають рибу. До 1950-х років багато жителів Барги почали нове життя в Шотландії після хвилі імміграції. Частина сім'ї Адель досі живе в Шотландії, де вона народилася, а літні канікули проводила в Барзі з батьками. Потім з чоловіком-вихідцем з Барги переїхала до Італії.

У близько 70% 10-тисячного населення міста є зв'язки з Шотландією, підтверджує мер Барги Катерина Кампіні. В еміграції люди утворили свої громади, відкриваючи ресторани, але зберігаючи зв'язки з італійськими сім'ями. Деякі з часом повернулися назад.

"Ми відомі як найбільш шотландське місто в Італії, кожен вересень ми проводимо шотландський тиждень з грою на волинці і шотландськими сільськими танцями, щорічним фестивалем риби і чіпсів, і у нас навіть є офіційний італійський тартан (картата тканина-шотландка), - розповіла вона.

Десять років тому місцева рада навіть зверталася до Ryanair з проханням почати виконання рейсів між Глазго і сусідньою Пізою.

Фото: Місто Барга взимку (barga_instagram.com/maxlazzi)

Улюблене місце знаменитостей і нова культура в куточку Італії

Місто-фортеця Барга, розташоване високо в тосканських пагорбах в Італії, має зв'язки з багатьма шотландськими знаменитостями, такими як Паоло Нутіні, Даніела Нардіні і Нікола Бенедетті, пише dailyrecord.co.uk.

Багато місцевих жителів, які були змушені залишити регіон в кінці 19 століття, щоб знайти роботу, заснували в Шотландії громади. Тепер ціле покоління шотландців-італійців повертається в село, яке їхні сім'ї раніше називали домом, приносячи нову культуру в цей куточок Італії.

Один з таких людей - шотландський співак Паоло Нутіні, який описує місто 10-го століття як своє "найулюбленіше місце для відвідування" і найдивовижніше місце в світі.