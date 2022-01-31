Кремль закликає Захід припинити "істерику" навколо України

Москва закликає США та їхніх європейських союзників відмовитися від нагнітання напруженості навколо України та "зайняти конструктивну позицію". Про це заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.

"Те, що істерика, що розкручується Вашингтоном, дійсно призводить до істерики в Україні, де люди вже мало не фронтові мішки збирають, це очевидно і це факт. Це і є той зворотний бік, дуже згубний і шкідливий, тієї кампанії, яка зараз проводиться Вашингтоном.

Ми послідовно цю лінію критикуємо і закликаємо Вашингтон та союзників США на Європейському континенті відмовитися від цієї лінії, зайняти конструктивну, спокійну та виважену позицію" , - сказав він.

Пєсков додав, що американські ЗМІ останнім часом публікують "дуже велику кількість неперевіреної, спотвореної та свідомо брехливої та провокаційної інформації" і закликав ставитися до подібних публікацій "відповідним чином".