"Ковідна тисяча": терміни закінчення програми

У Міністерстві економіки повідомили, скільки ще буде тривати програма по виплаті "ковідної тисячі". Програма триватиме рік, пише Анастасія Рокитна, РБК-Україна.

Офіційний старт програми "єПідтримка" відбувся 19 грудня 2021 року. Вона триватиме до 18 грудня 2022 року та реалізовуватиметься в декілька етапів:

1 етап - отримання коштів відбуватиметься через додаток "Дія".

2 етап (II-III квартал 2022 року) - альтернативний офлайн-механізм, над яким зараз працюють.

Люди, які не мають смартфонів, зможуть подати звернення на отримання допомоги в офлайн форматі, заявили в Мінекономіки.

Уряд планує розширити кількість послуг, які зможуть оплатити українці за допомогою "ковідної тисячі". Зокрема, можна буде оплатити комунальні послуги.