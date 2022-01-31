Екссоратник Меркель розкритикував Берлін за "подвійні стандарти" по Україні

Майбутній голова Мюнхенської конференції з безпеки переконаний, що Німеччина має розблокувати постачання Україні німецької зброї та зброї союзників із НАТО. ﻿Про це Крістоф Гойсген заявив у інтерв'ю газетам Rheinische Post та General-Anzeige, повідомляє Ліга.net.

Не бажаючи давати Україні зброю, Берлін, каже політик, хоче уникнути складнощів, хоча Росія своїм вторгненням у 2014 році грубо порушила міжнародне право "і тепер знову поводиться агресивно.

За словами ексрадника колишньої канцлерки Ангели Меркель із зовнішньої політики (за Меркель Берлін відмовився постачати зброю для ЗСУ), нинішній уряд іде шляхом найменшого опору і "застосовує подвійні стандарти", посилаючись на правила ФРН контролю над озброєннями.

Гойсген зазначив, що Німеччина через своє минуле "дуже неохоче" постачає зброю до зон конфліктів, але, каже він, "ми, знову ж таки із посиланням на нашу історію, експортуємо до Ізраїлю нові підводні човни" .

"Зараз справедливо ставити питання, чи має Німеччина з тієї ж причини постачати зброю й до України" , – сказав він.

Колишній соратник Меркель нагадав щодо провини Третього рейху у масових вбивствах десятків тисяч українців у Бабиному Яру та інших місцях під час Другої світової війни.

Майбутній голова Мюнхенської конференції з безпеки закликав ЄС і країни НАТО до єдності на тему України:

"Згуртованість – потужний спосіб справити враження на Росію. Путін намагається сіяти роз'єднаність між нами".