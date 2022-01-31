Китай показав захоплення одного супутника іншим
Китай показав, як його супутник захопив інший супутник і помістив на "цвинтарну орбіту", що стало новим стрибком у технологіях, повідомляє Сьогодні.
Американські військові вже скаржилися, що Китай намагався захопити їхній супутник рукою робота, а тепер Пекін справді навчився це робити.
Зокрема, Shijian-21 зачепив мертвий супутник навігаційної системи BeiDou та перемістив приблизно на 160 кілометрів.
Тепер мертвий апарат не заважатиме активним супутникам. SJ-21 був розроблений для випробування та перевірки технологій зменшення космічного сміття, запевняють у Пекіні.
Однак можливість переміщення супутників представляє жахливі можливості для орбітального маніпулювання ними з огляду на космічну гонку США, Китаю та РФ.
Маневр, скоєний супутником, є частиною можливостей обслуговування, складання та виробництва на орбіті, яких прагнуть навіть європейські країни.