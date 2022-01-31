Мережі фастфуду в США скорочують кількість страв зі знижками

Найбільші світові мережі фастфуду, такі як Burger King, Domino's Pizza та Mcdonald's, скорочують кількість страв у меню зі знижкою через високий рівень інфляції, повідомляє Ведомости.

Так, франчайзі Mcdonald's почали продавати газовані напої за вищими цінами. У компанії вивчають варіанти підвищення ціни пропозиції комплексних обідів, не провокуючи послаблення позицій на ринку та не відлякуючи при цьому клієнтів. Burger King зменшує кількість недорогих страв у меню з кінця минулого року, пише видання. Зміни включають скорочення кількості нагетсів із десяти до восьми штук, а також підвищення цін на нагетси, картопля фрі та чизбургери з беконом, пише The Wall Street Journal з посиланням на представників мереж.

Domino's скорочує кількість курки в піці, що замовляється навинос вартістю $7,99, компанія також обмежує можливості замовлень - мережа піцерій робить ставку на онлайн, тим самим скорочуючи витрати на оренду, робочий персонал та продукти харчування.

За даними дослідницької фірми Technomic Inc., на тлі високого рівня інфляції у ресторанах зросли ціни на більшість недорогих страв, особливо на сніданок та закуски.

Споживчі ціни у США зростають, річний приріст у грудні становив 7%, що є найбільшим рівнем інфляції з 1982 р., повідомило раніше міністерство праці. За словами економістів, проблеми з ланцюжками постачання, високий попит та програма зі стимулювання економіки сприяють зростанню цін.

Ціни на страви у ресторанах зросли на 6% на рік, що стало найбільшим зростанням майже за чотири десятиліття, наголошує видання. Багато мереж кілька разів підвищували ціни минулого року, намагаючись компенсувати зростання витрат на робочу силу, продукти харчування та сировину. Представники ресторанної галузі заявили, що у 2022 році може відбутися подальше підвищення цін, якщо висока інфляція збережеться.