ДТЕК Ахметова збільшив запаси вугілля у 2 рази

Запаси вугілля на ТЕС компанії ДТЕК у січні збільшилися майже вдвічі за рахунок активного імпорту зі США та Колумбії, свідчать дані Міністерства енергетики про запаси вугілля на 31 грудня 2021 року та 31 січня 2022 року, повідомляє Обозреватель.

Станом на 31 січня на складах ТЕС ДТЕК перебуває 502 тис. тонн. 31 грудня на складах було 275 тис. тонн.

Дворазове зростання було забезпечене у тому числі за рахунок імпорту палива зі США та Колумбії. Загалом ДТЕК придбав по імпорту 1,2 млн тонн вугілля для забезпечення стабільної роботи енергосистеми.

При цьому запаси вугілля на державних ТЕС у січні зросли лише на 3,6% (на 4 тис. тонн) до 123 тис. тонн ДержТЕС, як і раніше, страждають від дефіциту вугілля. За даними "Укренерго", через брак вугілля щодня простоює від 5 до 7 енергоблоків державних ТЕС.