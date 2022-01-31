Сертифікат про бустерну вакцинацію у "Дії": у Мінцифри назвали терміни
COVID-сертифікат з позначкою про отримання бустерної дози вакцини можна буде отримати у програмі "Дія" після завершення всіх технічних робіт. Документ може бути доступний вже наприкінці цього тижня, пише Іванна Шовкун, РБК-Україна.
"Бустерна доза вакцини буде відображена у наявному внутрішньому та міжнародному сертифікаті. Генерування сертифікату відбуватиметься за таким же алгоритмом, як і зараз", - розповіли в Мінцифрі.
Щоб створити новий COVID-сертифікат, потрібно буде подати запит у програмі "Дія".
"Після цього вони оновляться і відображатиметься третя доза вакцини, а також змінений термін дії сертифікату на 270 днів", - додали у Міністерстві.
Зараз сертифікат про бустерне щеплення недоступний. Всі вакциновані третьою дозою можуть користуватися "зеленим" сертифікатом про повний курс щеплень.