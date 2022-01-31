У МЗС Росії назвали дату переговорів із Блінкеном

Телефонна розмова глави МЗС РФ Сергія Лаврова та держсекретаря США Ентоні Блінкена відбудеться у вівторок, 1 лютого, очна зустріч не планується, повідомила журналістам офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова, повідомляє "РИА Новости".

Як заявила раніше заступник держсекретаря Вікторія Нуланд в ефірі телеканалу CBS, "держсекретар Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, ймовірно, проведуть розмову наступного тижня".