Витрати на закордонні візити Зеленського зросли до 33,4 млн грн

Витрати на оплату закордонних візитів українських делегацій на чолі з президентом Володимиром Зеленським 2021 року становили понад 33,4 мільйона гривень, 2020 року - 13,1 мільйона гривень.

Видатки на закордонні відрядження працівників Офісу глави держави торік були на рівні 633,7 тис. гривень, йдеться у відповіді Державного управління справами (ДУС) на запит журналістів.

"Інформуємо, що касові видатки на забезпечення закордонних візитів офіційних делегацій на чолі з Президентом України у 2021 році становили 33 443,7 тис. гривень, у 2020 році — 13 169,552 тис. гривень" , - поінформували в ДУС.

Також зазначається, що касові видатки на закордонні відрядження працівників Офісу Президента України за 2021 рік становили 633,7 тис. гривень, із них: видатки на відрядження керівника ОП — 179,720 тис. гривень, заступників керівника ОП — 310,797 тис. гривень, інших працівників ОП — 143,183 тис. гривень.

Водночас, за даними ДУС, у 2020 рік вищезазначені витрати становили 253,415 тис. гривень, із них: видатки на відрядження керівника ОП — 5,289 тис. гривень, заступників керівника ОП — 91,955 тис. гривень, видатки на відрядження інших працівників ОП — 156,171 тис. гривень.